Drachenfest

Langenhagen. Am Sonntag, 29. Oktober, findet wieder das beliebte Drachenfest der SPD-Abteilung Kaltenweide in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf der Grünfläche am Ende der Clara-Schumann-Straße statt. Versierte Piloten, lassen hre bunten Drachen in den herbstlichen Himmel steigen. Bei diesem Familienfest für Groß und Klein ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es werden Waffeln, Gegrilltes und Getränke geboten. Nähere Informationen finden sie auch auf der Seite www.facebook.com/spdkaltenweide.