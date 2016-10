Drachenfest der SPD

Kaltenweide. Am Sonntag, 6. November, veranstaltet die SPD-Abteilung von 11 bis 14 Uhr das beliebte Drachenfest auf der Grünfläche am Ende der Clara-Schuman-Straße.

"Zeigen Sie ihre Drachenflugkünste oder kreativen selbstgestalteten Drachen!", so der Aufruf von Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr. Bei dem Familienfest für Groß und Klein werden Waffeln, Getränke und Gegrilltes zur Stärkung geboten. Das Drachenfest findet nur bei entsprechend guten Witterungsbedingungen statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter ww.facebook.com/spdkaltenweide.