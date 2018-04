Drei Autos aufgebrochen

Engelbostel. Fest eingebaute Multimedia-Einheiten wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus drei VW Tiguan gestohlen, die an der Straße Bohlwiese und an der Schulstraße abgestellt waren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 42 15.