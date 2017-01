Drei Einbrüche

Langenhagen (ok). Drei Einbrüche in Wohnungen mit Diebstählen hat jetzt die Polizei in Langenhagen gemeldet: am vergangenen Freitag an der Wagenzeller Straße, in der Nacht auf Montag am Lichtenbergweg und am Montag an der Kananoher Straße. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.