Drei Einbrüche

Langenhagen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Einbrecher zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Niederrader Allee aufgebrochen. Zum Diebesgut gehörte unter anderem eine Gitarre im Wert von 150 Euro.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hebelten Einbrecher die Eingangstür des Bistros im Hallenfreibad Godshorn auf. Entwendet wurden Kleingeld, Süßigkeiten und Speiseeis. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, die zur Feststellung von Tätern oder zur Aufklärung beitragen können: Telefon (0511) 109 42 15.