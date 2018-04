Drei Einbrüche

Langenhagen. Am Dienstagvormittag ereigneten sich drei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet. An zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Angerstraße wurden die Wohnungstüren aufgehebelt und die Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht. Lediglich in einem Fall kann derzeit als Diebesgut ein Tablet angegeben werden.

Zu einer weiteren Tat kam es in einem Mehrfamilienhaus am Sonnenweg. Dort erkletterten Täter ein Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die gekippte Balkontür auf. Bargeld und Schmuck wurden gestohlen.