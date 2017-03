Drei Schilder zerstört

Vandalismus am Silbersee, Zeugenaufruf

Langenhagen. Auf der südöstlichen Seite des Silbersees haben städtische Mitarbeiter am vergangenen Donnerstag beschädigte Schilder vorgefunden. Schwarzpulver-Geruch war noch schwach zu riechen. Die Stadtverwaltung wird wegen der Beschädigung Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. „Wir sind für jeden allgemeinen und natürlich auch konkreten Zeugenhinweis dankbar“, so der Zeugenaufruf der Leiterin der städtischen Abteilung Stadtgrün Birgit Karrasch, die per E-Mail an birgit.karrasch@langenhagen.de sowie wochentags unter der Telefonnummer (0511) 73 07 94 74 zu erreichen ist.