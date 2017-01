Drei Turniere in der Halle

Langenhagen. Um 9 Uhr am Sonnabend, 4. Februar, beginnt das Ü50-Fußball-Hallenturnier mit acht Mannschaften, darunter auch der TSV Godshorn. Ab 13.30 Uhr rollt der Ball bei den Frauen. Das sehr stark besetzte Turnier, unter anderem mit dem Regionaligist ESV Fortuna Celle, den Oberligisten TSG Ahlten & FC Pfeil Broistedt, sowie mehrere Teams aus der Landesliga wird für Spartas Frauen eine echte Herausforderung. Das Endspiel ist für 19.06 Uhr geplant.

Den Abschluß machen dann am Sonntag die Herren. Hier erwartet Sparta ein stark ausgeglichenes Teilnehmerfeld von Kreisliga bis Bezirksliga. Lokalmatadoren TSV Godshorn und MTV Engelbostel sind auch am Start. Gespielt wird ab 10 Uhr, das Finale ist für 17.12 Uhr geplant.