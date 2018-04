Drei Vorträge zu Berufen

Langenhagen. Am Donnerstag, 26. April, findet für den zwölften Jahrgang ein Referententag im Rahmen der Berufsorientierungswoche an der IGS Langenhagen statt. Nach der zentralen Auftaktveranstaltung um 15.30 Uhr in der Aula haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ab 16 Uhr drei Vorträge von Fachreferenten zu besuchen und sich so mit verschiedenen Berufsfeldern vertraut zu machen.

Insgesamt stehen zwölf Referenten bereit, die unter anderem. über den Beruf des Architekten, des Verwaltungsbeamten, eines Ingenieurs, einer Polizistin oder einer Bankkauffrau informieren.