Dritter Demenzball im Anna-Schaumann-Stift

Veranstaltung findet am Sonnabend, 23. September, von 15 bis 17 Uhr statt

Langenhagen. Bereits zum dritten Mal findet am Sonnabend, 23. September, von 15 bis 17 Uhr, ein Demenzball im Saal des Pflege- und Beratungszentrums Anna-Schaumann-Stift statt. Der Eintritt für diese beliebte Veranstaltung beträgt acht Euro. Interessierte Gäste sind an diesem Nachmittag herzlich eingeladen, um zu tanzen und die Live-Musik des Evergreen-Expresses zu genießen. Beginnen wird der Ball mit einem Sektempfang. Anschließend gibt es in den Pausen Kaffee und Kuchen sowie andere Kaltgetränke. "Wir freuen uns auch dieses Mal über eine tolle Stimmung und bieten viel Platz zum Tanzen", so Organisator Dietmar Schwabe von der Sozialen Betreuung. Der Kartenvorverkauf findet im Verwaltungsbüro der Einrichtung statt. Eine Platzreservierung kann zudem unter der Telefonnummer (0511) 77 09-1 vorgenommen werden