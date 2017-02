Durchs Fenster gekommen

Kaltenweide. Am Dienstagabend drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Heide" in Kaltenweide ein, indem er zunächst versuchte, ein Fenster im Obergerschoss aufzuhebeln. Der Täter hatte dasFenster des Einfamilienhauses über eine Leiter erreicht, welche sich zuvor im Garten des Hauses befunden hatte. Beim Versuch das Fenster aufzuhebeln, wurde die Verglasung des Fensters beschädigt und so der innen liegende Fenstergriff betätigt. Der Täter drang schließlich durch das Fenster ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Anschließend wurde Schmuck entwendet. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen.