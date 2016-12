Durchsucht

Engelbostel. Diebe hebelten über das Wochenende das Fenster der Kindertagesstätte in Engelbostel auf und gelangten so in das Büro. Ausschließlich dieses Zimmer wurde durchsucht. Die Täter entwendetn einen Laptop und eine Geldkassette mit 150 Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.