Durchsucht

Langenhagen. Am Dienstag ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ackerstraße. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Wohnungstür der Wohnung auf und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Es wurde ein Tresor mit Bargeld, Schmuck und Dokumenten entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.