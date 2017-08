Ehrenamtliche werden gewürdigt

Langenhagen (ok). Sie soll in regelmäßigem Wechsel mit dem Stadtempfang stattfinden. Die Ehrenamtsgala geht das erste Mal am Freitag, 22. September, ab 18 Uhr im Theatersaal über die Bühne. Dabei soll den vielen Ehrenamtlichen in der Stadt in besonderem Maße für ihr Engagement gedankt werden. Auf sie wartet ein buntes Proogramm mit Sektempfang sowie einer Mischung aus Zauberei, musikalischem Kabarett und bunten Klängen der Musikschule Langenhagen. Für den Nordball im Maritim Hotel Airport werden Tickets. Jeder, der teilnehmen möchte, braucht eine Eintrittskarte. Daher bittet die Stadtverwaltung um eine Anmeldung bis zum 1. September unter der Telefonnummer (0511) 73 07-99 88 oder unter freiwilligenagentur@langenhagen.de. Wer möchte, kann gern zum Nulltarif einen Partner mitbringen. Sollte die Nachfrage die Kapazität übersteigen, werden die Karten verlost.