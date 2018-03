Rückblick und Vorschau bei der AWO

Kaltenweide. Wie in jedem Jahr – so auch diesmal – veranstaltet die AWO Kaltenweide ihreJahreshauptversammlung. Am Freitag, 9. März, um 14 Uhr lädt die erste Vorsitzende,Sibylle Langrehr, hierzu ins Zelleriehaus ein. Neben einem Rückblick auf das vergangene sowie Vorschau auf das laufende Jahr werden zahlreiche Jubilare geehrt. Nach dem offiziellen Teil gibt es bei Kaffee und Kuchen noch reichlich Gelegenheit zum Klönen.