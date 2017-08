Ehrung für Brunotte

Langenhagen (ok). Er ist mit seinen 40 Lenzen ein noch relativ junges Mitglied im Rat der Stadt Langenhagen und doch schon 20 Jahre dabei. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wird Ratsherr Marco Brunotte (SPD) in der nächsten Ratssitzung am Montag, 21. August, mti der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaus. Weitere Themen die Hortbetreuung, strategische Ziele und das Wohnraumversorgungskonzept. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt. Insgesamt stehen 23 Tagesordnungspunkte auf dem Zettel.