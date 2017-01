Ehrungen und Wahlen

Langenhagen (ok). Ehrungen, Berichte und Neuwahlen für Vorsitzenden, zweiten stellvertretenden Vorsitzenden und Kassenprüfer stehen bei der Jahreshauptversammlung des SC Langenhagen auf dem Programm. Termin ist am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr im Clubheim an der Leibnizstraße. Anträge müssen bis zum 3. Februar schriftlich bei der Geschäftsstelle vorliegen.