Eigene Kraft einsetzen

Selbstverteidigung für Kinder

Langenhagen. Die VHS bietet einen Kursus „Selbstverteidigung für Kinder“ im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Gezeigt wird, wie sich Kinder bei Auseinandersetzungen auf dem Schulhof oder bei Belästigungen durch Erwachsene behaupten und sich sogar zur Wehr setzen können, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Geübt wird auch, wie sich Auftreten, Körpersprache und Stimme in schwierigen Situationen verbessern lässt. Dieser Kursus findet am Sonnabend, 10., und Sonntag, 11. März, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr in der Wing Tsun Schule, Walsroder Straße 152 statt. Ein Kurs für Frauen läuft ebenfalls am 10. und 11. März, jedoch jeweils von 11 bis 14.15 Uhr. Auch hier wird der gezielte Einsatz der eigenen Kraft zur Selbstverteidigung gezeigt und geübt.Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07 97 04; Anmeldung ist per E-Mail info@vhs-langenhagen.de möglich.