Eigentümerin verschlief Einbruch

Langenhagen. Im Verlauf von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Vor den Kampen. Ein Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte in das Innere. Dort wurden in Anwesenheit der schlafenden Eigentümerin die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Bargeld wurde entwendet.