Ein gesundes Immunsystem

Langenhagen. Gerade jetzt ist es gut, mit naturreinen ätherischen Ölen das Immunsystem zu stärken! Mit Palmarosa und anderen ätherischen Ölen wird die Haut als unser wichtigstes Abwehrsystem widerstandsfähiger, Teebaum und Lavendel wirken vorbeugend und abwehrstärkend bei Atemwegserkrankungen.

Körperölmischungen, Badezusätze, Honige und Raumduftmischungen, die die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern stärken, sind Themen eines Seminars der VHS Langenhagen am Dienstag, 24. Oktober, von 19.30 bis 21.45 Uhr.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.