Ein Spaß für Groß und Klein

Fahrradrallye für die ganze Familie

Schulenburg. In guter Tradition veranstaltet der Schießsportverein Schulenburg am Himmelfahrtstag, 25. Mai, wieder eine Fahrradrallye für Jung und Alt. Den Auftakt des Tages bildet ab 11 Uhr ein zünftiger Frühschoppen auf dem Gelände am Angelsee. Gegen 13.30 Uhr starten dann die Teilnehmer der Rallye vom Schützenhaus Roter Weg aus zu einer attraktiven Rundfahrt in der Gemarkung rund um Schulenburg und Engelbostel. An verschiedenen Stationen können dabei die Teilnehmer mit Wissen und Geschicklichkeit Punkte sammeln. Dafür hat man sich erneut lustige und interessante Spielchen ausgedacht. Der SSV Schulenburg freut sich schon jetzt auf viele Besucher und hoffentlich wieder auf mehr als 100 Starter, die auch eine Kleinigkeit bei der Rallye gewinnen können. Spaß und Freude sind garantiert! Für das leibliche Wohl werden an Grillbude, Fischstand (Räucherforelle und Scampi-Pfanne), Kuchenstand und Getränkewagen Leckereien angeboten.Natürlich können auch wieder alle Schulenburger Erwachsenen und Kinder an den Schießen um die Bürgerscheiben des Ortes teilnehmen. Das kostet nichts und man geht auch keinerlei Verpflichtung ein. Nur Mut, vielleicht steckt ein heimliches Talent in euch. Ortsbürgermeister Dietmar Grundey hofft auf rege Beteiligung am Wettbewerb, denn schließlich möchte er den zukünftigen Bürgerkönigen auf dem Sommerfest wieder die Scheiben überreichen.