Einbahnstraße

Langenhagen (ok). Das Kinderhaus Kaltenweide soll in knapp zehn Monaten stehen; der Bauzaun ist in den Herbstferien aufgestellt worden. Der Bolzplatz der Schule fällt weg; ein Teil des Festplatzes soll dafür hergerichtet und gegebenenfalls umzäunt werden. Die Zufahrt Zum Kinderhaus erfolgt später über eine Einbahnstraße – Anfahrt über Am Osterberg, Abfahrt über Zellerie.