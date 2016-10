Einblicke

Langenhagen. Im nächsten Jahr stellt das Land Niedersachsen mehr als 1.000 Kommissaranwärter in den Vorbereitungsdienst an der Polizeiakademie ein. Etwa 200 dieser Neueinstellungen sind für die Polizeidirektion Hannover vorgesehen. Wer erste Einblicke in den facettenreichen Polizeiberuf bekommen möchte, kann auf den Polizeidienststellen in Burgdorf, Garbsen oder Hannover am Donnerstag, 20. Oktober, zwischen 16 und 19 Uhr vorbeischauen. Weitere Informationen unter www.polizei-hannover.de.