Einbrecher auf der Terrasse

Kaltenweide. Am Sonnabend waren Einbrecher an der Straße Am Osterberg tagsüber am Werk. Sie versuchten, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, indem sie an einem Fenster auf einer Terrasse hebelten. Dies gelingt jedoch nicht, ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 42 15.