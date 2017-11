Einbrecher flohen

Langenhagen. Am frühen Freitagabend versuchten Täter das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße An der Autobahn einzuschlagen. Sie wurden vom 65-jährigen Hausinhaber überascht und flohen durch den rückwärtig gelegenen Garten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.