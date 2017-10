Einbrecher und Diebe

Langenhagen (ok). Einbrecher haben am Freitagabend in der Händelstraße und im Sonnenweg in Wiesenau zugeschlagen.Autodiebe waren am späten Freitagabend in Godshorn Hinterm Dorfe und in der Mercedesstraße unterwegs. Räder, Navi-Bildschirm und eine EC-Karte wurden geklaut. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.