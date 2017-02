Einbrecher unterwegs

Langenhagen. Zwei Tatorte meldet die Polizei, an denen Einbrecher unterwegs waren: In Godshorn versuchten Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses am Wachtelsteig aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Walsroder Straße brachen Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein, nachdem sie den Balkon erklettert hatten. Sie erbeuteten Geld und EC-Karten und flüchteten über das Treppenhaus.