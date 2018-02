Einbrecher unterwegs

Langenhagen. Zwei Einbrüche gab es am vergangenen Wochenende. Täter verschafften sich Zutritt in ein Haus am Sollingweg und versuchten, die Wohnungstür aufzubrechen, was allerdings misslang. Am Schildhof öffneten Täter ein auf Kipp stehendes Balkonfenster und gelangten so in die kleine Wohnung im Hochparterre. Eine Brieftasche mit Bargeld wurde entwendet.