Einbrecher unterwegs

Langenhagen (ok). Die Einbrecher warfen nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 23 Uhr mit Steinen ein Fenster der Wohnung im Hochparterre an der Bachstraße ein. Durch eine Öffnung gelangten sie in die Wohnung. Ein Zeuge, der durch den Krach aufmerksam geworden ist, störte sie dabei offensichtlich. Die Diebe machten sich in Richtung Vahrenwalder Straße aus dem Staub. An der Scheibe entstand ein Schaden von 500 Euro. Zwischen Donnerstag und Sonnabend gelangten in eine Wohnung an der Walsroder Straße, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Sie durchsuchten nach Auskunft der Polizei die Räume; der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise in beiden Fällen bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.