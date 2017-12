Einbrecher von Kamera erfasst

Langenhagen. Am Donnerstag vor Weihnachten zwischen 18.15 und 18.30 Uhr hebelten zwei Täter ein Fenster eines Reihenhauses am Elsterweg auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Gebäudes. Dort wurden die Räume durchsucht und Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Die beiden Täter wurden während der Tat von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet und können wie folgt beschrieben werden:

Täter eins: 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, südeuropäisch, dunkle Haare, dunkle Jacke mit Kapuze, helle Hose, schwarze Handschuhe; Täter zwei: 1,90 Meter groß, schlank, südeuropäisch, dunkle Jacke, dunkle Hose, grauer Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe, dunkle Schuhe mit rot-weißen Streifen.

Anwohner, die Hinweise zur Tat oder zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0511 109 42 15.