Einbruch am Allerweg

Langenhagen. Am Allerweg sind am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, Einbrecher unterwegs gewesen. Sie erklettern den Balkon einer Hochparterre-Wohnung, hebeln die Balkontür auf und gelangen so in das Objekt. Anschließend versuchen sie die verschlossene Tür zum Flur aufzuhebeln. Die Bewohner wurden aufmerksam, die Täter ergriffen die Flucht.