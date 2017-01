Einbruch am Brambusch

Kaltenweide. Einbrecher versuchten am vergangenen Freitag, zwischen 17.30 und 18.45 Uhr an einem Einfamilienhaus am Brambusch eine Terrassentür aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht, einzudringen. Derzeit liegen keine Hinweise auf die möglichen Täter vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 42 15 zu melden.