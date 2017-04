Einbruch am Eckernkamp

Langenhagen. In ein Reihenendhaus am Eckernkamp ist am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr eingebrochen worden. Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten die Räume. Das Diebesgut konnte derzeit noch nicht abschließend bestimmt werden.