Einbruch am Hoppegartenring

Langenhagen. Einen Einbruch in ein Reihenhaus am Hoppegartenring meldet die Polizei nun vom 23. Dezember. Im Tatzeitraum von 10.30 bis 22.30 Uhr wurde eine Terrassentür aufgehebelt, der Glaseinsatz beschädigt und der innenliegende Terrassentürgriff umgelegt. Die Täter gelangten in das Haus. Bisher gibt es keine Angabe zum Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat: Telefon (0511) 109 42 15.