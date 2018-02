Einbruch am Kranichweg

Kaltenweide. Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr waren Einbrecher an einem Haus am Kranichweg am Werk. Sie kletterten über den Zaun, hebelten die Haustür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Schmuck und elektrische Geräte wurden entwendet. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt. Hinter dem Haus stellt die Polizei ein Fahrrad fest, das nicht den Hauseigentümern gehört. Es wird vermutet, dass es von den Tätern zurück gelassen wurde. Möglicherweise wurden sie durch die heimkehrenden Hausbewohner bei der Tat gestört und flohen ohne das Rad.