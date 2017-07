Einbruch am Nachmittag

Langenhagen. Eine kurzzeitige Abwesenheit wurde den Eigentümern eines Einfamilienhauses an der Straße Brinkholg am Freitagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr zum Verhängnis. In dieser Zeit suchten unbekannte Täter das Objekt auf und gelangten nach Überwinden eines Fensters in das Haus. Hier wurde Bargeld und diverser Schmuck entwendet.