Einbruch am Riemer Hof

Langenhagen. Tagsüber ist am Mittwoch in einer Wohnung am Riemer Hof eingebrochen worden. Einbrecher hebelten vermutlich zunächst die Haustür und anschließend die Wohnungstür im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses auf, durchsuchen die Wohnung und entwenden Bargeld, Schmuck und hochwertige Armbanduhren.