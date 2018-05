Einbruch an der Malvenstraße

Langenhagen. An der Malvenstraße gelangten Täter am Dienstag im Tagesverlauf in den Flur eines Mehrfamilienhauses und öffneten mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zwei Wohnungstüren. Aus den Wohnungen werden eine Kamera, Objektive, ein Laptop, Lautsprecherboxen sowie ein Rucksack entwendet.