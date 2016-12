Einbruch beim Reifenhandel

Langenhagen. Bei einem Reifenhandel an der Hanseatenstraße waren Einbrecher am Werk, was Anwohner bemerkten, weil Türen offen standen. Kompletträder und Werkzeuge wurden gestohlen. Auch ein Autohaus am Mühlenfeld war Tatort von Einbrechern. Zu einem Diebstahl kam es nicht, so dass davon ausgegangen wird, dass die Täter gestört wurden.