Einbruch

Langenhagen. Am Dienstag ereignete sich zwischen 9 und 16.30 Uhr in der Heinkenstraße ein Einbruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Dieb hebelte die Wohnungseingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte er die Räume und ließ Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.