Einbruch

Kaltenweide. Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Ricarda-Huch-Weg in Kaltenweide ereignete sich am Dienstag zwischen 7.40 und 13.30 Uhr, indem die Terrassentür des Objektes aufgehebelt wurde. Aus dem Objekt wurde anschließend Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.