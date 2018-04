Einbruch

Langenhagen. Am Sonntag gegen 5 Uhr morgens versuchte ein Dieb in ein Wohnhaus in der Händelstraße in Langenhagen einzubrechen. Dazu wurden zwei Balkone erklettert und jeweils vergeblich versucht die Außenjalousien hochzuschieben. Ein Eindringen fand nicht statt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.