Einbruch

Langenhagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Hannoverschen Straße in Godshorn. Der Einbrecher versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch Der Täter suchte anschließend das Weite nd entwendete auf seiner Flucht unter anderem ein silbernes Damenfahrrad aus dem Umfeld des Hauses. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.