Einbruch im Nahkauf

Langenhagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einbrecher die Eingangstür des Geschäfts Nahkauf an der Walsroder Straße 53 aufgehebelt. Hier brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und nahmen Packungen mit. Des weiteren entwendeten sie mehrere Flaschen Wodka. Da sie vermutlich gestört wurden, lassen sie teilweise bereits verpacktes Diebesgut am Tatort zurück. An der Eingangstür und dem Zigarettenautomaten entstand geringer Schaden. Die Höhe des Diebesgut kann noch nicht genau beziffert werden.