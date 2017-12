Einbruch im Sanitätshaus

Langenhagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Täter auf noch ungeklärte Weise in die Geschäftsräume des Sanitätshauses an der Walrsroder Straße eingedrungen, öffneten den Tresor und entwenden 2.300 Euro Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 15.