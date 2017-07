Einbruch in Apotheke

Langenhagen. Am Söseweg gab es am Sonntag, zwischen 3.30 und 3.40 Uhr

einen Polizeieinsatz, nachdem eine randalierende Person gemeldet wurde. Die Polizisten konnten eine solche Person nicht feststellen, wohl aber, dass die Schaufensterscheibe der dortigen Apotheke zerstört war. Im Verkaufsraum wurden zwei Gullideckel aufgefunden. Ob die Zielrichtung der Täter Diebstahl war oder die Motivation in bloßer Zerstörungswut lag, bleibt vorerst unklar.