Einbruch in Friseurgeschäft

Einbruch in Friseurgeschäft

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 29. Dezember, 21 Uhr, und Sonnabend, 30. Dezember, 9 Uhr, durch Manipulation am Türschloss Zutritt zum Friseurgeschäft an der Hans-Böckler-Allee und entwendeten die Tageseinnahmen des Vortages in einer Höhe von circa 720 Euro.