Einbruch in Gartenkolonie

Langenhagen. Täter drangen vor Weihnachten gewaltsam in vier Gartenlauben einer Gartenkolonie ein. An vier weiteren Lauben scheiterten sie und es blieb beim Versuch in diese zu gelangen. Über die entwendeten Gegenstände und die Höhe des Diebesgutes sowie den entstandenen Schaden an den Lauben, gibt es seitens der Polizei keine Angaben.