Einbruch in Haus

Langenhagen. Am Mittwoch Vormittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Niedersachsenstraße in Langenhagen. Ein Einbrecher schlug eine Kellerfensterscheibe mit einem Stein ein und öffnete das Fenster durch Betätigung des innen liegenden Fenstergriffes. Anschließend wurde das Einfamilienhaus durch das zuvor angegriffene Kellerfenster betreten und die Räumlichkeiten durchsucht. Es werden Schmuck und Sammlermünzen entwendet.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.