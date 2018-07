Einbruch in Kiosk

Godshorn. Drei Täter gelangten durch Aufhebeln der Zugangstür in einen Kiosk an der Straße Am Kielenkamp und versuchten, einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Sie konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung flüchten. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt.